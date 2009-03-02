Литвин понимает, что кредит МВФ нужен, но прячется за спины нардепов

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что может подписать обращение к Международному валютному фонду о сотрудничестве только после решения украинского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что первым шагом должно стать подписание «соответствующего заявления». Затем, по его словам, должен быть подписан меморандум, где предусмотрена очередность действий власти. Он подчеркнул, что передал руководителям фракций проект письма-заявления.

В.ЛИТВИН отметил, что когда будет решение парламента, которое уполномочит Председателя ВР или других лиц к подписанию данного заявления, тогда такое подписание может состояться. При этом спикер подчеркнул, что «совершенно очевидно, что кредиты нам нужны». По его словам, на сегодняшний день в предоставлении кредита «больше заинтересован Международный валютный фонд, поскольку речь идет об обслуживании корпоративных долгов».

В ответ представитель фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН отметила, что позитивным является то, что В.ЛИТВИН не подписывает без согласия парламента заявление к МВФ, «как это предшественник делал» (речь идет о письме, которое было подписано прежним Председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ – УНИАН).

Она отметила, что меморандум, который необходимо подписать вместе с письмом к МВФ, содержит позиции о принятии закона о пенсионной реформе, где речь идет об увеличении ежегодно пенсионного возраста на 6 месяцев, а также приведении цен на газ для населения к мировым.

«Мне трудно поверить, что Владимир ЛИТВИН может подписать что-то подобное, и мне трудно поверить, что что-то подобное может подписать украинский парламент», - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что Партия регионов поддерживает то, что В.ЛИТВИН не хочет сам «подписывать подковрово все это», и что такое подписание возможно лишь после решения ВР.

А.ГЕРМАН отметила, что оппозиция не поддержит «ухудшения для граждан Украины жизни только ради того, чтобы получить зарубежные деньги».

В ответ В.ЛИТВИН подчеркнул, что МВФ предлагает Президенту Украины и премьер-министру Украины только подписать меморандум об очередности действий власти в экономической сфере.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент Украины, премьер-министр и Председатель ВР договорились к понедельнику, 2 марта, подготовить совместный документ в Международный валютный фонд.

Совместный документ, который сформирует единую политическую волю и конкретные шаги по преодолению экономического кризиса, должен быть уже сегодня, 2 марта, согласованный и парафированный.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже при ощутимо большем дефиците госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.