Экс-директор библиотеки украинской литературы об "экстремистском" приговоре: обвинитель признала, что процесс политический

Экс-директор Библиотеки украинской литературы в Москве Наталья Шарина заявила, что не согласна с вынесенным ей сегодня московским судом приговора - 4 годам заключения условно - и намерена его обжаловать. Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила после оглашения вердикта суда.

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"Мне приговор не понятен. Конкретно мне не понятна 282 статья - разжигание ненависти и вражды. Это определённые действия и мне казалось, что в ходе длившегося разбирательства ни один из свидетелей не привёл факты и государтсвенный обвинитель, какие же действия я совершила", - сказала Шарина.

Она отметила, что ни одной книги, ни в читальном зале, ни в абонементе, о которых сегодня упоминал суд, не было.

Шарина также подчеркнула, что ни один довод защиты не был учтён судом.

"Это невозможно, что только за то, что ты являешься директором Библиотеки украинской литературы, гособвинитель прочитала нам целую лекцию о политической ситуации, и все стало ещё ясно во время прений. Сама гособвинитель по сути признала, что это политический процесс", - отметила Шарина.

По ее словам, 35 лет жизни в этой профессии работы с книгами "это решение все исковеркало".

"Библиотекарь - казалось бы такая хорошая мирная профессия. То, что сейчас происходит, наверное, через несколько десятилетий будут вспомнить. Мы вспоминаем дело врачей, 1937 год, будем вспоминать это как показатель 2017 года. Мне стыдно, когда меня арестовали 28 октября 2015 года, что какие-то люди хотят на этом поставить какие-то галочки, получить очередную звезду и прочее, мне очень обидно", - добавила она.

Шарина считает, что надо останавливать этих людей.

Она напомнила, что 2007 году президент РФ Владимир Путин заявлял тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко о том, что в Москве создано "образцовое учреждение культуры". По её словам, речь когда шла о Библиотеки, которую она возглавляла, и за эти годы ничего не изменилось.

Шарина подчеркнула, что ей жалко библиотеку, которая уничтожена - ее фонды упакованы и вывезены.

Как сообщал УНИАН, сегодня Мещанский районный суд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы к 4 годам заключения условно. Ее обвинили в распространении экстремистской литературы, которая «призывает к ненависти и вражде», а также в растрате госсредств.

Справка УНИАН. 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора Шариной.

30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался.

Шарину обвинили в распространении среди посетителей библиотеки "экстремистской литературы" и "разжигании ненависти и вражды" к россиянам.

31 марта 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняли в растрате 297 тыс. руб.