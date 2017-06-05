Книги о Голодоморе, УПА и журнал "Барвинок": в суде РФ назвали "экстремистскую литературу", из-за которой судят Шарину

Судья Мещанского районного суда города Москвы Елена Гудошникова начала оглашать приговору экс-директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда, в приговоре она перечислила книги, которые признаны экстремистскими: издания об УПА, книга о Голодоморе, книги Дмитрия Павличко, Дмитрия Корчинского, детские журналы "Барвинок" и другие .

Судья заявила, что эти книги «формируют ненависть и вражду к русским».

Также Гудошникова зачитала обвинение экс-директора библиотеки в растрате.

На данный момент судья продолжает оглашать приговор, который состоит из нескольких сотен листов.

Как сообщал УНИАН, 28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве провели обыск, полиция подбросила националистическую литературу. Также обыск прошел дома у директора библиотеки Шариной. 30 октября Шарина была помещена под домашний арест, решением российских судов арест неоднократно продлевался.

Шарину обвиняют в распространении среди посетителей библиотеки "экстремистской литературы" и "разжигании ненависти и вражды" к россиянам.

31 марта 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело - ее обвиняют в растрате 297 тыс. руб.