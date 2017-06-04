Холодницкий: влияния спецслужб США я за полтора года работы в САП и НАБУ не видел

Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий в интервью ТСН заявил, что за полтора года своей работы влияния американского ФБР в САП и НАБУ не видел.

"Влияния американских спецслужб я за полтора года работы в САП и НАБУ не видел. Я вижу их желание помочь собственно тем нашим двум институтам, просто работать и показывать", – сказал Холодницкий.

При этом глава САП подчеркнул, что ФБР помогает украинским командам на основе двусторонних межгосударственных соглашений, и это осуществляется без расходования средств из украинского бюджета.

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"Представители ФБР действительно оказывают консультативную и экспертную помощь как НАБУ, так и САП. Ничего в том такого нет. Это осуществляется согласно двусторонних межгосударственных соглашений. Это осуществляется не тратя ни копейки бюджетных средств", – подчеркнул он.

На замечание журналиста о том, что существует утверждение якобы НАБУ подконтрольно и инициирует некоторые дела с помощью американской стороны, Холодницкий, улыбаясь, пошутил: "Агенты ЦРУ внутри украинского государства?".

Кроме того, он добавил: "Мы всегда рады получить любую помощь, которая поможет нам раскрывать преступления. Но утверждение, что там мы говорим кого сажать, кого не сажать – это абсолютная неправда.Абсолютно. Это я вам могу уверенно сказать".