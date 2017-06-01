Холодницкий готов рассмотреть возможные жалобы Насирова

Специализированная антикоррупционная прокуратура готова рассмотреть жалобы от отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в случае их поступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Мы будем рассматривать обязательно, мы обязаны рассматривать... Но жалобы нет», - сказал он.

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Отвечая на вопрос о возможности выезда Насирова на лечение за границу, Холодницкий отметил, что он как юрист должен видеть медицинское обоснование.

«Если мне компетентный человек, то есть судебный эксперт, скажет, что есть угроза для жизни, здоровья и терапию можно пройти только там (за рубежом – УНИАН), я буду тогда думать, какое решение принимать, как обеспечивать возможность явки или возвращение в Украину. Поскольку все много обещают, но потом почему-то не выполняют. Если же скажет: Назар Иванович, я врач с 20-летним стажем, и лицо может, и я вам говорю, что лицо может принимать участие в действиях (следственных) и не требует выезда за границу, тогда все - следствие продолжается», - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 30 мая детективы НАБУ во второй раз отказали Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

Вчера, 31 мая, он заявил, чтоиспользует все конституционные методы для выезда на лечение в США. «Ведь речь идет не о поездке на курорт, и вопрос стоит очень остро», - написал он в Facebook.

Впервые к детективам Бюро он обратился в апреле с просьбой предоставить разрешение посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве.

Справка УНИАН. 2 марта детективы НАБУ во исполнение поручения прокурора САП вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно - в отсутствие надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.

27 апреля суд продлил ему меру пресечения еще на два месяца, до 26 июня.