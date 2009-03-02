Пинзеник: второй транш МВФ не поможет

Бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что предоставление второго транша МВФ не сможет стабилизировать ситуацию на валютном рынке Украины и значительно помочь в преодолении финансово-экономического кризиса.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

“Транш Международного валютного фонда не имеет отношения к этой ситуации ... Это инструмент, позволяющий снизить риски, уменьшить процесс приспособления к условиям кризиса и выхода из нее. Но никогда помощь извне не спасает страну, если страна сама не делает правильные шаги”, - отметил В.ПИНЗЕНИК.

“Слава Богу, хотя его (транш – УНИАН) не дали, но тема открыта”, - подчеркнул он, добавив, что позиция МВФ в случае с отказом в кредите предельно ясна. В.ПИНЗЕНИК уточнил, что МВФ ожидает от Украины консолидации усилий в политике.

Вместе с тем, он прогнозирует, что при условии отказа МВФ в предоставлении кредита “помочь мы сможем только сами себе”.

Ситуацию с ростом курса доллара он оценивает как временное явление, зависящее напрямую от политической деятельности в государстве.

“К сожалению, курс доллара стал заложником тоже политики”, - подчеркнул экс-министр.

Отвечая на вопрос о вероятном курсе доллара в рамках 15 грн., В.ПИНЗЕНИК сказал: “Это не стихийное бедствие. За весной всегда идет лето, за летом идет осень. Курс доллара является производным от той политики, которая осуществляется, от ее предсказуемости. То есть, нет неуправляемых ситуаций, нет тупиковых ситуаций”.