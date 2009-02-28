Ющенко поехал во Львовскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой во Львовскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, главная цель поездки - встреча с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ и совместное с ним участие в мероприятиях по случаю 65-й годовщин трагедии села Гута Пеняцка, где в феврале 1944 года была проведена карательная акция против местных жителей.

Главы двух государств возложат венки к памятнику погибшим жителям села и примут участие в молебне. После завершения молебна запланированы выступления Президента Украины В.ЮЩЕНКО и Президента Республики Польша Л.КАЧИНСКОГО.

Также в этот день В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСКИЙ примут участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв большевистских репрессий в городе Броды.

В составе делегации, которая отбыла во Львовскую область, - министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ, и.о. директора Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ.