Азаров предложил Тимошенко поменяться местами

Правительство должно неотложно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в бюджет на 2009 год. Об этом сказал в эфире программы "Свобода" на телеканале “Интер” народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ.

По его словам, на совещании у Президента Украины он настаивал на этом, а в ответ премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО “предложила мне - раз вы такой умный, то сделайте свой бюджет, подайте его, а мы его примем”. “А я ей говорю: “Давай поменяемся местами, для начала, и через неделю будет бюджет”. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что разработка бюджета - это обязанность правительства.

По его мнению, нынешняя ситуация с бюджетом напоминает ситуацию, когда “прохудился бассейн и через дырки протекает вода”. Он подчеркнул, что в этой ситуации разумно - “дырки заделать”, а правительство решило с “ведрами бегать и наливать воду”, чтобы поддерживать определенный уровень жидкости. “Правительство по всему миру бегает с ведрами и занимает деньги”.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Партия регионов не может поддержать также некоторые пункты декларации, которая готовится для возобновления сотрудничества с МВФ. “Повышение тарифов, цены на газ, увеличение пенсионного возраста - за это мы не будем подписываться”, - сказал он и добавил: ”Мы посидели, послушали (речь идет о встрече с руководством страны - УНИАН), но мы с этим согласиться не можем”.