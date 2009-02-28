Сегодня Ющенко встретится с Качинським

В субботу, 28 февраля с.г., Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку во Львовскую область.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства, главная цель поездки – встреча с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСЬКИМ и совместное с ним участие в мероприятиях по случаю 65-й годовщины трагедии села Гута Пеняцка, где в феврале 1944 года была проведена карательная операция против местных жителей.

Главы двух государств возложат венки к памятнику погибшим жителям села и примут участие в молебне. После завершения молебна запланированы выступления Президента Украины В.ЮЩЕНКО и Президента Республики Польша Л.КАЧИНСЬКОГО.

Также в этот день В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСЬКИЙ примут участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв большевистских репрессий в городе Броды.