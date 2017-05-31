В мае 60 нардепов пропустили 90% голосований - КИУ

За прошедший месяц 208 народных депутатов пропустили больше половины голосований Рады в мае. Из них 60 - пропустили более 90% голосований. Об этом говорится в исследовании КИУ, которое было выполнено в рамках проекта Дословно.

Отдельные народные депутаты не приняли участия ни в одном голосовании течение месяца. Это касается девяти нардепов. Среди них Е. Бакулин ( «Оппозиционный блок»), А. Белецкий, Д. Ярош, Э. Матвийчук (внефракционные), В. Богуслаев ( «Воля народа»), П. Сабашук, А. Билозир (БПП), а также А. Онищенко и С. Клюев, разыскиваемых украинская власть.

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Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. В частности, С. Левочкин ( «Оппозиционный блок") и Д, Дзензерский ( «Народный Фронт») проголосовали в мае только один раз, В. Рабинович ( «Оппозиционный блок") - дважды, Е. Мураев (внефракционный) - трижды.

Причины для неголосовании народных депутатов остаются неизвестными. Лишь А. Билозир отсутствовала в Раде и не голосовала по уважительным причинам, а именно из-за болезни, что отражено на сайте ВРУ.

Только двое народных депутатов, В. Пинзеник (БПП) и М. Бондарь (НФ), приняли участие в 100% голосований.

Всего в мае состоялось 12 пленарных заседаний Рады, на которых было проведено 497 голосований.

Напомним, ранее КИУ назвал фамилии нардепов, пропустивших все заседания ВР в 2017 году.