Климкин назвал Пушкина украинцем после заявлений Путина о "русской" Анне Ярославне

Министр иностранных дел Павел Климкин решил назвать русского поэта Александра Пушкина украинцем после заявлений президента РФ Владимира Путина о киевской княжне Анне Ярославне. Об этом Климкин написал в Twitter.

"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений:) #JeSuisAnnedeKiev #JesuisUkrainienne", - сказал Климкин.

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"Проблема даже не в том, что Россия пытается «присвоить» Анну Ярославну, а в том, что действительно считает Анну Киевскую русской...", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Путин в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном присвоил историю киевской княжны Анны Ярославны, которая впоследствии стала королевой Франции. "С поездки царя Петра во Францию не началась история русско-французских отношений, она имеет гораздо более глубокие корни. Вы знаете, образованная французская публика знает о русской Анне - королеве Франции", - сказал Путин и назвал великого князя Киевского Ярослава Мудрого "нашим".

"Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи основательницей, одной из основательниц, как минимум, двух европейских династий - Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании", - сказал Путин.