Ющенко принял грузинского министра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял министра иностранных дел Грузии Григола ВАШАДЗЕ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО и Г.ВАШАДЗЕ обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности, в энергетической сфере в контексте подготовки к очередному Энергетическому саммиту 2009 года, который состоится в Грузии, а также сотрудничество в рамках ГУАМ, роль ООН и ОБСЕ в урегулировании конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии.

В ходе встречи глава государства подтвердил, что Украина последовательно выступает за урегулирование конфликтов мирным путем на принципах суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках общепризнанных мировым сообществом границ.

С украинской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК и Посол Украины в Грузии Николай СПИС.