Тимошенко просит нардепов всего лишь преодолеть вето Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает народных депутатов Украины преодолеть вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон № 922-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

“Нужно только преодолевать вето. Если будем учитывать новые редакции, это еще месяц. Вы (аграрии – УНИАН) не будете иметь закон”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, ей очень жаль, что в такой сложный для страны момент, когда все рассчитывают на этот закон, Президент ветировал его.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля с. г. Президент Украины В.ЮЩЕНКО вернул в Верховную Раду для повторного рассмотрения Закон № 922-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса». Этот закон в новой редакции с учетом некоторых предложений Президента ВР приняла 4 февраля. "За" проголосовали 399 народных депутатов (для преодоления вето необходимо 300 голосов – УНИАН).

По информации пресс-службы Президента, парламентом были учтены не все замечания Президента, в результате чего отдельные положения закона, поступившего ему на подпись, противоречат Конституции Украины, а также законам Украины, которые являются базовыми в соответствующих сферах.

Соответствующий закон уже дважды был ветирован Президентом.