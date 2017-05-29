Парубий: "путинскую Россию" может остановить только НАТО
Парубий отметил, что "Россия остановится только там, где ее остановят".
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что "путинскую Россию" может остановить только Североатлантический альянс.
Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси (Грузия), прямая трансляция которого велась на странице спикера в Facebook.
Парубий подчеркнул, что "путинская Россия сегодня - угроза номер один для глобальной безопасности всего мира". Он отметил, в частности, агрессию России против Украины и Грузии, вмешательство во внутренние дела Черногории; вмешательство в выборы в США, Франции и Германии, а также кибератаки на государственные органы и политические партии.
Спикер заметил, что это является лишь частью "неоимперской стратегии по разрушению единого пространства свободных наций".
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"Все это направлено на разрушение единства внутри НАТО, на то, чтобы посеять конфликты в середине Европы. Эти меры направлены на то, чтобы посеять конфликт между Европой и Соединенными Штатами Америки", - сказал Парубий.
Он добавил, что "путинскую Россию можно остановить только совместными скоординированными действиями". "Россия остановится только там, где ее остановят", - подчеркнул председатель ВР.
По его мнению, "на сегодняшний день в мире нет ни одной международной организации, кроме НАТО, которая способна это сделать". "Только сильный, расширенный Евроатлантический союз. И альтернативы этому нет. Потому что ежедневно Кремль создает новые глобальные вызовы безопасности. И не только в Европе, но и в других уголках мира, как это мы видим в Сирии", - добавил Парубий.
Как сообщал УНИАН, Парубий находится с визитом в Тбилиси, где принимает участие в пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО.
Программой визита спикера также предусмотрено проведение двусторонних и трехсторонних встреч, в частности, с президентом ПА НАТО, председателем парламента Грузии.