Парубий предложил президенту ПА НАТО провести сессию Ассамблеи в Киеве

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к президенту Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора Паоло Алли с просьбой рассмотреть возможность проведения одной из следующих сессий Ассамблеи в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата ВР, об этом он сказал во время трехсторонней встречи в рамках заседания ПА НАТО в Тбилиси с президентом Ассамблеи Паоло Алли и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Парубий обратился к Алли с просьбой "рассмотреть возможность проведения одной из следующих сессий Парламентской Ассамблеи НАТО в Киеве".

Председатель Верховной Рады также информировал о ходе боевых действий на Донбассе, в частности, об усилении обстрелов по украинским позициям со стороны российских оккупантов, и отметил, что Россия накапливает оружие в Крыму.

"Мы считаем, что это угроза не только для региона, но и для всего мира. Поэтому солидарность всего мира очень важна", - отметил спикер украинского парламента.

Он пригласил председателя парламента Грузии посетить Киев 3 июля и принять участие в торжествах по случаю 20-й годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО.

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"Я убежден, что наше сотрудничество с НАТО и Грузией будет только усиливаться", - подчеркнул председатель ВР.

Как известно, Парубий будет находиться с визитом в столице Грузии Тбилиси 29-30 мая с целью участия в пленарном заседании весенней сессии ПА НАТО.

Программой визита предусмотрено проведение двусторонних и трехсторонних встреч, в частности, с президентом ПА НАТО, председателем парламента Грузии, президентом Грузии.