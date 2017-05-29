В Полтаве суд сегодня продолжит слушания по делу Кернеса
11:32, 29 мая 2017Политика
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Прокурор должен представить заявление об отводе судьи, кроме этого продолжится допрос свидетелей.
фото УНИАН
Киевский райсуд Полтавы сегодня, 29 мая, продолжит рассмотрение дела мэра Харькова Геннадия Кернеса. Как сообщает "112 Украина", на сегодняшнем заседании прокурор Ганилов должен представить заявление об отводе судьи, кроме этого продолжится допрос свидетелей.
Отметим, по делу Кернеса проходит всего 74 свидетеля, под присягой суда из них находились 60 человек.
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Напомним, Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого обвиняют в похищении, пытках и угрозах убить активистов харьковского Евромайдана Александра Кутянина и Сергея Ряполова.
Кернес заявляет, что уголовное дело против него сфабриковано.
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