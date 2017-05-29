Макрон на встрече с Путиным поднимет вопрос российской агрессии против Украины – СМИ

Президенты Франции и России проведут в понедельник переговоры в Париже, на повестке дня которых будет и украинский вопрос.

Об этом сообщают в канцелярии новоизбранного президента Франции Еммануеля Макрона и подтверждают российские СМИ, передает Радио Свобода.

Накануне визита Макрон заявил, что с уважением относится к России, но не уступит позиции Владимиру Путину.

«Необходимо поговорить с Россией, потому что есть ряд международных вопросов, которые не будут решены без жесткого диалога с ними (россиянами – ред.)», – сказал Макрон.

Среди сложных вопросов, которые стоят перед обоими президентами, вероятное вмешательство Москвы во французские президентские выборы, поддержка президента Сирии Башара Асада в гражданской войне в этой стране и агрессия России против Украины.

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«Я буду требовать этого в своих переговорах с Россией», – сказал Макрон после того, как 27 мая руководители «Группы семи» договорились рассмотреть новые меры против Москвы, если ситуация в Украине не улучшится.

Российские СМИ пишут, что речь пойдет о вопросах – от активизации политико-экономического и культурного сотрудничества, и к обсуждению ситуации в Украине, Сирии, Ливии и на Корейском полуострове.

Встреча будет проходить на фоне открытия в королевском дворце большой выставки, посвященной визиту во Францию Петра I в 1717 году.

На прошлой неделе Путин и Макрон уже имели разговор по телефону и обсуждали конфликты в Украине и Сирии.

В Кремле ранее заявили, что президент России летит в Париж на переговоры с президентом Франции с «хорошо известной» позицией в отношении Украины и оценивает с «пессимизмом» позицию Украины относительно Минских соглашений.