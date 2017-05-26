В Кремле заявили, что Путин летит в Париж с "хорошо известной" позицией по Украине

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин летит в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном с «хорошо известной» позицией по Украине, и оценивает с «пессимизмом» позицию Украины по Минским соглашениям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается возможного обсуждения украинского сюжета на предстоящих в понедельник контактах с Макроном, позиция президента Путина хорошо известна – президент весьма последовательно проводит линию о необходимости урегулирования вот этой внутриукраинской проблемы. Считает, что единственным имеющимся сейчас в арсенале инструментом для урегулирования являются Минские договоренности, которые должны быть использованы», - сказал Песков, отвечая на вопрос, с какой позицией отправляется Путин на переговоры в Париж.

Читайте такжеСМИ назвали дату возможной встречи Путина и Макрона

Также он сообщил, что Путин выступает за продолжение работы в «нормандском формате» и с достаточным «пессимизмом оценивает нынешнюю динамику, которую демонстрирует украинская сторона в плане реализации Минских договоренностей».

«Этот подход хорошо известен, он не новый и последовательный», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, Путин 29 мая по приглашению Макрона посетит с визитом Париж.

В ходе переговоров, кроме обсуждения состояния и перспектив развития российско-французских отношений, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и в Украине.

Читайте такжеПорошенко позвонил Макрону накануне его встречи с Путиным

Также планируется, что Путин и Макрон совместно откроют выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию.