Ющенко возложил цветы к памятнику Петру Калнышевскому

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с однодневной рабочей поездкой в Сумскую область, где в селе Пустовийтовка Роменского района возложил цветы к памятнику последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому и поздравил всех присутствующих с праздником Покрова Пречистой Богородицы.

Как передает корреспондент УНИАН, в Пустовийтовке, где широко отмечают праздник Покрова, Президента встретили представители Украинского казачества, духовенства, местные жители.

В.ЮЩЕНКО прибыл в Сумскую область со всей семьей.

Также в поездке его сопровождают руководители области, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВЫЙ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, народные депутаты Петр ЮЩЕНКО, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Станислав АРЖЕВИТИН, Владимир ПОЛЯЧЕНКО и Виктор ТОПОЛОВ.

Справка УНИАН. Памятник П.Калнышевскому в селе Пустовийтовка был построен в июле 1991 года к 300-летию последнего кошевого атамана Запорожской Сечи за счет средств местного бюджета. П.Калнышевский изображен в полный рост в казацкой одежде. Скульптура изготовлена из бронзы. Ее высота – 2,5 м.