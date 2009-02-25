У Черновецкого хотят сохранить доплаты пенсионерам и бюджетникам

Фракция Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете настаивает на сохранении финансирования социальных программ в столице и уже внесла соответствующие предложения к проекту городского бюджета. Об этом УНИАН сообщил председатель фракции Денис КОМАРНИЦКИЙ.

«Это уникальные социальные программы, не имеющие аналогов в Украине, которые инициировала наша фракция и которыми мы по праву можем гордиться. В условиях экономического кризиса мы как никогда обязаны помочь людям, нуждающимся в поддержке», - сказал Д.КОМАРНИЦКИЙ.

По его словам, Блоку Черновецкого удалось добиться того, чтобы в проекте бюджета-2009 были предусмотрены муниципальные пенсии, а также 20% надбавки к зарплатам врачей и учителей.

«Изначально исполнительный орган планировал выделить на доплаты медикам и педагогам только 300 млн. грн., но мы настояли на увеличении этой суммы почти в 2 раза – до 580 млн. грн.», - отметил Д.КОМАРНИЦКИЙ.

Кроме того, Блок Черновецкого подал предложения относительно финансирования других важных для города программ. Так, команда мэра Киева требует увеличить объем средств, направляемых на ремонтные работы в жилищно-коммунальном хозяйстве. «Если в прошлом году на эти цели было выделено 300 млн. грн., то в этом году – всего 140 млн. Такой суммы столице хватит только на ремонт лифтового хозяйства, поэтому наша фракция будет требовать дополнительного выделения еще 160 млн. грн., которые необходимы для поддержания в нормальном состоянии жилого фонда и придомовых территорий», - заявил Д.КОМАРНИЦКИЙ.