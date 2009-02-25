Червоненко утверждает, что БЮТ с пятницы говорит с ПР об объединении

Евгений Червоненко сожалет, что первый президент Украины Леонид Кравчук публично выступил с заявлением, в котором призвал Президента Виктора Ющенко добровольно уйти в отставку. «Очень жалко, что вы сделали это заявление, Леонид Макарович», - это Червоненко сказал в лицо Кравчуку в прямом эфире программы «Шустер live» на ТРК Украина, добавив, что по его мнению, Кравчука просто используют.

«Я опять наживу себе кучу проблем, но скажу правду. Леонид Макарович, я очень вас уважаю. Не надо было вам с этим выходить. Вас, может, – я подозреваю – несознательно используют», - заявил Червоненко.

По его сведениям, речь идет не о борьбе за экономику Украины, а о борьбе за власть, в которой Юлия Тимошенко в очередной раз пытается привлечь в ряды своих союзников Партию регионов: «Уже две недели идёт формирование коалиции нового правительства, о котором говорил премьер. Уже все назначены – уже всё…» На реплику Кравчука, что ему об этом ничего неизвестно, Червоненко довольно резко отреагировал: «И вы не знаете, что с пятницы идут консультации опять с представителями партии Регионов о том, чтоб опять объединиться, и так далее, и так далее? Причина в другом. Премьер не знает, что делать дальше. Потому что доступа к печатному станку нет, потому что реально я не имею права говорить, что есть дефицит бюджета...»