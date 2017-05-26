Сегодня ВР после Часа вопросов к правительству рассмотрит два законопроекта (онлайн)
10:05, 26 мая 2017Политика
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Уже длительное время законопроекты по пятницам, хотя они и предусмотрены к рассмотрению в повестке дня, на голосование не выносятся.
Сегодня также должны пройти выступления депутатов по различным вопросам / фото УНИАН
Сегодня в повестке дня заседания Верховной Рады Украины после Часа вопросов к правительству - всего два законопроекта.
Как передает корреспондент УНИАН, один из них касается обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений.
Второй законопроект - о внесении изменений в некоторые законы относительно предотвращения коррупции.
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После этого, согласно повестке дня, должны происходить выступления депутатов по различным вопросам.
В то же время, как известно, уже длительное время законопроекты по пятницам, хотя они и были предусмотрены к рассмотрению в повестке дня, на голосование не выносятся.
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