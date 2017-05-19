Заседание Рады: час вопросов к кабмину и рассмотрение двух законопроектов (онлайн)

Сегодня в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады два законопроекта, которые касаются питания учащихся школ и внесения изменений в законодательство по предотвращению коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, с 10.00 до 11.00 в Верховной Раде Час вопросов к правительству.

Как известно, по пятницам парламент работает только на утреннем заседании, а в последнее время из-за частичного отсутствия народных депутатов в сессионном зале ВР не может принять ни одного решения.

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В Раде спикер парламента Андрей Парубий объявил, что для доклада премьеру предоставляется 30 минут, а потом будут вопросы от парламентариев.

В сессионном зале Верховной Рады сейчас находятся примерно более 150 народных депутатов.

Отметим, что в повестку дня не попали законопроекты №4511, которыми предлагается установить особый статус для религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в России, и законопроект №4128, регламентирующий изменение подчиненности религиозной общины религиозным центрам через регистрацию новой редакции устава или внесение изменений и дополнений в действующий.