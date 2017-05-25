В российском МИД заявили, что запрет георгиевской ленты в Украине отложит выполнение Минских соглашений

В МИД РФ считают, что запрет в Украине «георгиевской» ленты, ставшей символом российского вторжения в Крым и на Донбасс, отложит выполнение Минских соглашений. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

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«С тем же самым запретом распространения и производства георгиевской ленточки. Вы же прекрасно понимаете, что это никак не повлияет на то, что происходит с РФ, но это окажет колоссальное негативное влияние на внутренние процессы в самой Украине», - сказала Захарова.

«Это дополнительный элемент разжигания ненависти и вражды, и фактор невозможности воссоединения людей в целом ряде регионов. Это даст еще больше поводов для того, чтобы откладывать еще на более долгий срок выполнение Минских договоренностей», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Данным законом кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение, за публичное использование, демонстрацию, ношение ленты или ее изображения.

За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.