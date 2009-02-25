Кучму снова допросили по делу Гонгадзе

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА в понедельник, 23 февраля, был в очередной раз допрошен следователем Генеральной прокуратуры Украины по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель генерального прокурора Украины Николай ГОЛОМША.

«Да, действительно, бывший Президент КУЧМА был допрошен по этому делу», - сказал он.

На вопрос, действительно ли он подтвердил информацию экс-майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО о своей встрече осенью 2004 года с руководством России, в частности, с тогдашним Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, Н.ГОЛОМША ответил: «Я просил бы оставить это без комментариев».

Также заместитель прокурора опроверг слухи о том, что якобы во время допроса Л.КУЧМЕ стало плохо. «Подобных случаев не было», - сказал Н.ГОЛОМША.

Также он не сказал, будут ли допрашивать Л.КУЧМУ еще. «Я думаю, что это дело следователей. Это не публикуется и не комментируется», - отметил Н.ГОЛОМША.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля бывший майор Госслужбы охраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что готов в прямом эфире телевидения обнародовать информацию и предоставить доказательства о том, как в 2004 году в Москве на переговорах с руководством России и украинскими политиками экс-президент Украины Л.КУЧМА просил предоставить ему гарантии непривлечения к ответственности в случае победы на выборах главы государства Виктора ЮЩЕНКО.