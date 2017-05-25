Житомирскую область завтра посетит первая леди Марина Порошенко

В пятницу, 26 мая, супруга Президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко посетит Житомирскую область с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации, в рамках визита Марина Порошенко примет участие в празднике «Последнего звонка» в общеобразовательной школе I-III ступеней № 28 в Житомире.

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Заведение является участником проекта Благотворительного Фонда Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации» и входит в сеть школ области, где внедрена инклюзивное форма обучения.

Также в школе первая леди осмотрит помещение, в котором уже начали создавать библиотеку - библиотеку нового образца для школ с инклюзивным образованием в области.

Инклюзия - объединенная образовательная система с предоставлением надлежащего образования всем ученикам.

Инклюзивное обучение предусматривает создание образовательной среды, которое бы отвечало потребностям и возможностям каждого ребенка, независимо от особенностей его психофизического развития.

Как сообщал УНИАН, Марина Порошенко стала ведущей утренней передачи на ТВ.