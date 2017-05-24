Луценко пообещал, что Янукович и его команда "не спрячутся"

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал достижением года завершения следствия и начало судебного процесса над экс-президентом Виктором Януковичем. Об этом председатель ГПУ заявил во время годового отчета перед депутатами Верховной Рады.

«Целью всей моей жизни является борьба за утверждение справедливости. Год назад, когда в этом зале меня назначили генеральным прокурором, я понимал, что теперь для восстановления справедливости я могу опереться на Закон», - заявил Луценко.

Он пояснил, что главной задачей было сформировать новую команду, которая сможет продемонстрировать всей Украине неотвратимость наказания тех, чьей целью было сломать справедливость, ограбить людей и уничтожить Украину.

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«Виктор Янукович был символом зла и для Майдана, и для Украины. Теперь я, как генеральный прокурор, довожу в суде этот факт юридически», - сказал Луценко, поблагодарив народных депутатов за принятие необходимых изменений в законодательство.

«На днях меня обвинили, что коррупционные дела против Януковича отсутствуют. Как будто их нет вообще. Это откровенная ложь. Более того, хочу особо подчеркнуть: нельзя добиваться очередных грантов ценой заведомо ложного унижения и дискредитации своей страны», - отметил генеральный прокурор.

Луценко уточнил, что речь идет о начале судебного процесса над Януковичем по обвинению в государственной измене и многочисленные дела о коррупции команды экс-президента. «В ключевых случаях мы закончили следствие, что позволяет привлечь к ответственности Януковича, Азарова, Арбузова, Колобова, Ставицкого, Курченко, других тогдашних деятелей. Сегодня происходит финальная операция по делу Клименко. Проводится 500 обысков, задержано 23 человека, которые в свое время занимали должности руководящие должности в системе Миндоходов и ДПС», - доложил председатель ГПУ.

Кроме того, ведутся производства в отношении бывших глав ГУ Миндоходов Днепропетровской и Харьковской области, руководителей ГНС Крыма, Луганской и Харьковской области и других чиновников. 32 экс-чиновника уже отвечают перед судом. В частности, на скамье подсудимых оказались заместитель главы Нацбанка, директор подразделения НБУ, руководители налоговой инспекции Печерского района, экс-председатель Киевской ОГА и другие. Среди осужденных Луценко назвал экс-заместителя министра экономического развития и торговли Сухомлина, заместителя председателя правления НАК Нафтогаз Кацубу, начальника налоговой милиции Головача на других.

Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых по этим делам составляет 3 млрдгривен. Во время следствия возмещен ущерб на сумму около 360 млн гривен. «Кроме того, их показания, предоставленные при подписании соглашений, вывели на руководство энергетического сектора того периода, в том числе - с депутатским мандатом», - отметил генпрокурор.

Комментируя год работы на должности главы ГПУ, Луценко пообещал не останавливаться на настойчивой работе против бывшей правящей мафии. «Никто не спрячется. Ни в Ростове, ни в Москве, ни на теплых или экзотических островах. Все будутотвечать», - заверил генеральный прокурор.