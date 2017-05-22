ГПУ проведет спецрасследование экономических преступлений Януковича и экс-министра финансов

Генеральная прокуратура получила от суда разрешение на осуществление специального расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра финансов Юрия Колобова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, следователями управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, проводится досудебное расследование в уголовном производстве о невыполнении покупателем пакета акций ОАО «Укртелеком» условий приватизации, незаконном выделения из бюджета 220 млн грн и приватизации 92,79 % государственного пакета акций ОАО «Укртелеком» по заниженной стоимости.

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Отмечается, что в производстве доказано занижение стоимости пакета акций ПАО «Укртелеком» на 1 623 млн грн, подтверждено незаконное выделение из государственного бюджета Украины 220 млн грн, в связи с чем уведомлены о подозрении Янукович, Николай Азаров, Колобов, Сергей Арбузов и еще ряд лиц.

«Наложен арест на 100% корпоративных прав ООО «Тримоб» и 92,79% акций ПАО «Укртелеком». Уже получены разрешения суда на осуществление специального расследования в отношении Януковича и Колобова», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, решение суда о разрешении на проведение специального расследования в отношении Азарова и Арбузова ожидается в ближайшее время.

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«После получения разрешений суда производство будет направлено в суд», - отметили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Апелляционный суд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра Колобова, который остается в международном розыске, несмотря на отказ Испании в его экстрадиции.

В октябре 2014 года по материалам СБУ Генпрокуратура начала уголовное производство по факту растраты и присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах бывшими чиновниками, среди которых Колобов. Также Колобов вместе с другими экс-чиновниками является фигурантом производства о незаконном выпуске облигаций внешнего государственного займа для получения кредита от России (ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УКУ.

В начале марта 2015 года Колобова задержали в Испании. Генпрокуратура направила в Испанию запрос о его экстрадиции. Позже в ГПУ сообщили, что Испания отказала Украине в экстрадиции Колобова.

Колобов возглавлял Минфин в 2012-2014 годах.