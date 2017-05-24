Высший совет правосудия люстрировал своего бывшего руководителя Колесниченко

Высший совет правосудия на своем заседании 23 мая уволил с должности судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Владимира Колесниченко, который в свое время возглавлял Высший совет юстиции. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

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«Высший совет правосудия на заседании 23 мая рассмотрел дело о несовместимости в отношении судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Колесниченко Владимира Николаевича, открытое по обращениям Министерства юстиции в соответствии с законом «Об очищении власти», - говорится в сообщении.

По словам докладчика - члена ВРП Татьяны Малашенковой, указанные в обращениях Минюста основания нашли свое подтверждение в ходе проверки.

«Высший совет правосудия постановил признать нарушение судьей Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Колесниченко требований о несовместимости и уволить его с должности», - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Колесниченко был председателем Высшего совета юстиции с 22 марта 2010 по 16 мая 2013 года, а членом ВСЮ он был от 2 апреля 2007 года по 10 апреля 2014. Впоследствии занимал должность судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.