Иностранные эксперты призывают к прозрачному конкурсу на должность главы Госгеонедр

Американская торговая палата в Украине обратила внимание на важность избрания председателя Государственной службы геологии и недр Украины прозрачно и в соответствии с законодательством. Об этом международная организация сообщила на своей странице в Facebook. Конкурс на эту должность должен состояться уже завтра, 23 мая.

Как говорится в соответствующем обращении, «проведение конкурса в строгом соответствии с законодательством и на открытых началах, сможет стать залогом необходимого реформирования отрасли и обеспечения рационального подхода к управлению природными ресурсами, который будет стимулировать привлечение инвестиций в один из самых перспективных сегментов экономики».

Напомним, 16 мая Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы приняла решение перенести конкурс на должность главы Госгеонедр. Причина – отсутствие кворума, а именно двух третей из 10 членов комиссии, которые должны присутствовать для кворума. 3 лиц, однако, не появилось. Следовательно, конкурс перенесен на 23 мая. Кроме того, за 5 дней до проведения конкурса, 18 мая, Кабинет министров Украины назначил нового вр.и.о. председателя – Олега Кирилюка – и первого заместителя председателя Госгеонедр Николая Фощия. Однако, это правительственное решение приостановил Окружной административный суд Киева.

Отметим, что Олег Кирилюк – это бывший «регионал» и начальник Госархстройинспекции в Житомирской области. Зато, против Николая Фощия открыто уголовное производство: чиновника со скандалом уволили с должности руководителя госпредприятия «Южукргеология» за нецелевую растрату средств и миллионные задолженности по выплате заработных плат, а следовательно – именно он доказал одно из крупнейших геологических предприятий Украины до банкротства.