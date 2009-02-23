Черномырдин пожелал Ющенко всего наилучшего

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН от имени дипломатического корпуса и от себя лично направил поздравления Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по случаю его 55-летия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Украине.

«В этот день хочу особо подчеркнуть Ваше стремление к расширению и углублению плодотворного международного сотрудничества, реальную поддержку развития многогранных торгово-экономических, научных, культурных связей Украины и международного сообщества», - говорится в поздравлении В.ЧЕРНОМЫРДИНА.

Глава российской дипломатической миссии в Украине также пожелал В.ЮЩЕНКО крепкого здоровья, семейного благополучия и всего наилучшего.