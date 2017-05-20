Меркель расскажет Порошенко о встрече с Путиным и Макроном

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель будет обсуждать с президентом Украины Петром Порошенко возможность встречи лидеров "нормандской четверки".

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с Порошенко, состоявшейся в правительственной резиденции в замке Месеберг (город Гранзее, земля Бранденбург).

"Мы должны сообщить, что перемирия на сегодняшний день еще не существует, и кроме того, что Минское соглашение не полностью выполняется", - сказала Меркель.

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По ее словам, чрезвычайно важной является гуманитарная ситуация для населения на востоке Украины, о чем она сегодня будет говорить с главой Украинского государства.

Меркель подчеркнула, что будет обсуждать с президентом Украины, "как нам работать в рамках Минских соглашений и в дальнейшем".

"Также и о том, что встречи в "нормандском формате" и в дальнейшем будут продолжаться, и мы будем вести речь о возможной встрече в будущем трех президентов и госпожи федерального канцлера, то есть меня", - добавила Меркель.

Кроме того, она сказала, что проинформирует Порошенко о своей встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи, состоявшейся 2 мая, а также недавней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры Германии и Украины также должны обсудить реформы в Украине, а именно те, которые уже состоялись, и которые еще надо продолжать и внедрять.

Меркель добавила, что также будет говорить о помощи Германии для Украины для улучшения благосостояния украинского населения.