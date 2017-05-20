Порошенко прибыл в Берлин для встречи с Меркель (фото)

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Об этом Порошенко написал в Twitter.

«Прибыл с рабочим визитом в Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель», - отметил он.

По результатам переговоров состоится встреча Порошенко и Меркель с представителями украинских и немецких СМИ.

Глава Украинского государства также посетит Мемориальный комплекс «Концентрационный лагерь Заксенхаузен», который расположен в городе Ораниенбург, и почтит память жертв нацизма.

Кроме того, президент проведет встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.

Прибув з робочим візитом до Німеччини на запрошення Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель pic.twitter.com/0rcJmO2J90 — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2017 г.

Как сообщал УНИАН, переговоры лидеров двух государств пройдут в резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург).