Ющенко вернул в парламент закон о Фонде госимущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Фонде государственного имущества Украины» (№ 934–VI).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По мнению В.ЮЩЕНКО, принятый закон не соответствует Конституции. Кроме того, в нем не учтены предложения, изложенные главой государства к предыдущей редакции закона.

Президент в замечаниях к закону уже отмечал, что статус Фонда государственного имущества должен определяться с учетом его места как государственного органа со специальным статусом в системе отдельно определенных Конституцией Украины государственных органов.

Кроме того, по мнению В.ЮЩЕНКО, принятым законом определены задания фонда, которые не предусмотрены специальным Законом Украины «Об управлении объектами государственной собственности». В частности, это реализация государственной политики по управлению объектами государственной собственности, использования и отчуждения государственного имущества, управления корпоративными правами и тому подобное. “Это создает коллизию норм отмеченных законов, может повлечь несогласованности, противоречия при их применении”, - считает глава государства.

Президент также считает, что положения об освобождении от должности председателя Фонда госимущества не соответствуют Конституции Украины. “Что же касается назначения на должности и освобождения от должностей первого заместителя, заместителей председателя фонда, то, исходя из существующей практики назначения заместителей руководителей других государственных органов, целесообразно ввести порядок, согласно которому назначение на эти должности и освобождение от этих должностей осуществляется председателем Фонда государственного имущества Украины”, - считает В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, отмечает глава государства, в соответствии с законом, ФГИУ в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, принимает решение об остановке (приостановке) приватизации государственного имущества, в том числе о снятии объекта приватизации с продажи, а также вносит изменения в план размещения акций открытого акционерного общества в части перенесения срока их размещения в случае выявления нарушений норм законодательства Украины. “Речь идет о действиях, непосредственно касающихся вопросов права собственности, которое в соответствии с Конституцией Украины приобретается в порядке, определенном законом. Для избежания злоупотреблений в этой сфере порядок принятия в таких случаях Фондом государственного имущества Украины решений об остановке (прекращении) приватизации государственного имущества, последствия таких решений должны определяться законом”, - пояснил В.ЮЩЕНКО.

В связи с изложенным глава государства предложил пересмотреть с учетом приведенных выше замечаний и предложений Закон Украины «О Фонде государственного имущества Украины».

Предложения Президента во время рассмотрения этого закона на пленарном заседании Верховной Рады будет представлять первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента Украины в Кабинете министров Украины Александр ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, ВР 4 февраля приняла Закон “О Фонде государственного имущества Украины”, учтя предложения Президента к закону.