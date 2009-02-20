Тимошенко пошла навстречу автоперевозчикам

Кабинет министров Украины планирует ввести минимальные тарифы на перевозку грузов крупногабаритным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на встрече с представителями ассоциаций грузовых автоперевозчиков заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Такое заявление Ю.ТИМОШЕНКО сделала после настоятельных просьб автоперевозчиков ввести такой тариф. Хотя, по мнению премьера, на сегодняшний день нельзя с полной уверенностью утверждать, что действие этих тарифов пойдет на пользу перевозчикам и не вызовет на рынке фактов демпинга.

«Мы договариваемся о том, что мы переходим к минимальному тарифу. Мы их утверждаем в качестве антикризисных мер и смотрим, как они будут работать в реальной жизни и с чем мы столкнемся», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим, она подчеркнула, что параллельно необходимо будет разработать и ввести антидемпинговые меры с тем, чтобы перевозки не могли осуществляться по тарифам, ниже установленных.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сейчас демпинг наблюдается во многих сферах, что приводит фактически к разрушению экономики.

Как сообщал УНИАН, представители ассоциаций и объединений грузовых автомобильных перевозчиков областей Украины объявили о проведении с 18 февраля бессрочной Всеукраинской забастовки для привлечения внимания властей к проблемам в отрасли грузовых автоперевозок.

Перевозчики требуют установления твердых минимальных тарифов на перевозку грузов; уменьшения финансовой нагрузки, а именно: снижения учетной ставки НБУ, предоставления кредитных каникул на время кризиса с нулевой процентной ставкой, снижения процентной ставки на кредиты, перевода валютных кредитов в гривневые по курсу валют на время взятия кредита, пролонгации кредитных договоров на больший срок.

Также грузоперевозчики требуют транспортный сбор «заложить» в цену топлива и ввести контроль над его целевым использованием (при принятии минимальных тарифов на перевозку грузов); внести изменения в законодательные акты для борьбы с каботажем и демпингом на внутреннем рынке перевозок; улучшить инфраструктуру и качество дорог; ввести ответственность за перегруз автомобилей заказчиком или получателем груза; разрешить движение автотранспорта через Киев в дневное время для загрузки/разгрузки автомобилей и др.