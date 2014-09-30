Генпрокуратура возбудила дело против должностных лиц СК РФ за содействие ДНР и ЛНР

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ в понедельник, 29 сентября.

"В отношении должностных лиц Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Генеральной прокуратурой Украины начато уголовное производство относительно совершения ими преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (содействие террористической организации), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК Украины, - сообщили в ГПУ.

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"Как было установлено, в мае-июне 2014 года в структуре Центрального аппарата СК РФ создано управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. Целью деятельности этого управления, как усматривается из официального сайта учреждения, привлечения украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело в отношении украинской летчицы Надежды Савченко по факту якобы пособничества в убийстве журналистов телеканала Россия.

"Также СК РФ расследуется уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и активистов общественной организацииПравый сектор за якобы совершенные ими обстрелы городов Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и других территорий Донецкой и Луганской областей, убийства мирных граждан", - добавили в ГПУ.

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В пресс-службе ГПУ подчеркнули, что таким образом, "путем организации безосновательного уголовного преследования, осуществляется незаконное вмешательство в деятельность правоохранительных органов Украины, Вооруженных Сил Украины".

"В связи с этим можно констатировать, что создание в структуре СК РФ управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также нарушения указанных и других уголовных дел должностными лицами СК РФ направлено на содействие террористическим организациям "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" в их преступной деятельности, препятствовании выполнению своих обязанностей представителям государственных органов и общественным деятелям", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, совершение указанных уголовных правонарушений посягает на охраняемые международными договорами и законами Украины интересы государства, ее суверенитет и территориальную целостность.