Яценюку уже начали помогать материально

С момента обнародования утром 18 февраля объявления об открытии счета «Фронта Перемен» на него было перечислено более 12 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Инициативы Арсения ЯЦЕНЮКА «Фронт Перемен», средства поступили от физических и юридических лиц из Хмельницкого, Киева, Днепропетровска, Запорожья и Харькова.

Данные о перечисливших средства на счет «Фронта Перемен» будут обнародованы на официальном сайте Инициативы в разделе «Сделать взнос».

В сообщении отмечается, что лидер Инициативы А.ЯЦЕНЮК неоднократно подчеркивал, что деньги на деятельность организации будут собираться прозрачно и легально, а перечисление средств на официальный счет – единственно возможный способ поддержать финансово «Фронт Перемен».