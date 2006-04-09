Италия и Венгрия догоняют Украину

Сегодня в Венгрии проходят парламентские выборы.

Как сообщает «Немецкая волна», фаворитами на этих выборах считаются Венгерская социалистическая партия действующего премьер-министра Ференца ДЮРЧАНЯ и оппозиционный право-консервативный блок ФИДЕС во главе с бывшим председателем правительства Виктором ОРБАНОМ.

Социологические опросы прогнозируют приблизительно равные проценты голосов этим двум политическим силам. Обозреватели допускают, что на окончательный результат голосования повлияет, сколько процентов наберут другие партии. Предварительные результаты парламентских выборов ожидаются в воскресенье вечером. Не исключено, что в отдельных округах будет проведен второй тур.

В Италии также сегодня начинаются парламентские выборы, которые продлятся два дня.

Как передает «Немецкая волна», премьер-министр страны Сильвио БЕРЛУСКОНИ, который возглавляет правоцентристскую правительственную коалицию, добивается переизбрания на второй срок. Его главным соперником считается бывший председатель Европейской комиссии Романо ПРОДИ, который возглавляет левоцентристский блок.

Согласно последним опросам общественного мнения, оппозиция во главе с Р.ПРОДИ имеет незначительный отрыв от правящих сил. Как передают информационные агентства, нынешняя избирательная кампания в Италии была чрезвычайно жесткой. Премьер-министр С.БЕРЛУСКОНИ неоднократно называл „идиотами” тех, кто отдаст свой голос левым. В то же время Р.ПРОДИ призывал к спокойствию. Предварительные результаты голосования ожидаются во второй половине дня в понедельник.