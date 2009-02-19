Ехануров ответил на заявление Тимошенко

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ отрицает получение военнослужащими Вооруженных сил Украины полумиллионных выплат при выходе на пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя вчерашнее высказывание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о нецелевом использовании бюджетных средств в военном ведомстве и о получении должностным лицом Минобороны выходного пособия при увольнении в запас в размере 500 тысяч грн.

Как утверждает Ю.ЕХАНУРОВ, генерал, который, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, получил от Министерства обороны 500 тыс. грн. компенсации при выходе на пенсию, не имеет отношения к Вооруженным силам.

«Тот генерал является генерал-майором юстиции, который через суд добился от Минобороны этих средств. Я еще поговорю с его бывшими командирами», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ и добавил, что отмеченный военный пенсионер к Министерству обороны никакого отношения не имеет. «Это он хотел просто из Минобороны взять деньги», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В то же время министр отметил, что украинское законодательство предусматривает получение бывшими военными определенных социальных выплат и гарантий при выходе в запас.

При этом Ю.ЕХАНУРОВ напомнил исторический опыт, когда бывшие военные еще со времен Древнего Рима получали значительные вознаграждения за десятки лет честной службы. «А у нас только немножко пенсии дают», - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает необоснованными заявления о недостаточном финансировании ВСУ.

«Мне очень жаль – если такой маленький бюджет, и министр обороны постоянно говорит о таком маленьком бюджете, то тогда как объяснить такие факты в Министерстве обороны: например, одному из военнослужащих при увольнении начислили компенсацию полмиллиона гривен единовременно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр утверждает, что аналогичных фактов начисления компенсаций в связи с увольнением со службы в Министерстве обороны достаточно много.

«Если Министерство обороны так плохо живет, то какое оно имеет право выплачивать по полмиллиона выходного пособия отдельным военнослужащим? Если такие трудности с деньгами, зачем так сильно переплачивать за питание для военнослужащих и платить значительно выше рыночной цены монопольным структурам, которые между собой связаны. По сути дела, они отмывают средства Министерства обороны», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в 2009 году бюджет ВСУ существенно превышает уровень финансирования предыдущих лет. По ее словам, финансирование осуществляется своевременно и в полном объеме.