Черновецкий начал собирать досье на невест и бизнесменов (фото)

В распоряжении "Дела" оказались документы, подтверждающие факт очередного намерения киевских властей заработать на столичных предпринимателях.

Мэрия в очередной раз планирует заработать на консультациях гражданам. В данном случае речь идет о платных консультациях на тему происхождения и прочих сведений о киевских бизнесменах.

Попавший в руки журналистов внутренний документ столичного руководства с подписью самого Черновецкого предполагает разработку чего-то вроде досье на столичных предпринимателей под кодовым названием "Все о нем". В досье планируется собрать не только общедоступную информацию, но и некоторые специфические сведения вроде "удачник" бизнесмен или "неудачник".

Целью данных консультаций является, конечно же, дополнительная прибыль городской казны. Сколько именно собираются заработать столичные власти на предпринимательских досье неизвестно, однако четко сказано, что речь идет о "больших деньгах".

Примечательно также, что консультации будут проводиться только на уровне местных, украинских бизнесменов. Иностранцев, ведущих бизнес в Киеве, согласно документу брать в оборот не будут. То ли киевская власть не готова выйти на международный уровень консультирования, то ли просто не хочет связываться с гражданами других стран.