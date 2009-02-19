Яценюк увидел за «отставкой Огрызко» нечто большее

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), лидер «Фронта Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что попытка поднять в парламенте вопрос об отставке министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО является попыткой отвлечь внимание от основных экономических вопросов.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Так, отвечая на вопрос о попытке уволить В.ОГРЫЗКО, А.ЯЦЕНЮК отметил: «Думаю, кадровые вопросы - это попытка отвлечь внимание от основных экономических вопросов. Вместе с тем становятся на те же грабли, на которые наступили с Национальным банком Украины: вместо того, чтобы встретиться в составе Президент, премьер, коалиция и оппозиция и решать кадровый вопрос, вновь начинают делать политическое шоу».

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на данный момент не видит оснований для отставки министра иностранных дел. “В соответствии с действующим законом о Кабмине, право на внесение такого представления (представление на увольнение министра иностранных дел) имеет исключительно Президент. Это юридические основания», – подчеркнул он.

В то же время, отвечая на вопрос об украинско-российских отношениях и о его оценке высказываний посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, лидер «Фронта Перемен» отметил: «Подобная риторика не присуща дипломатической лексике. Я себе никогда таких вещей не позволял. Украинские послы, которые были во времена моего управления Министерством иностранных дел, также ни разу не выходили с аналогичными заявлениями». По словам А.ЯЦЕНЮКА, «задача номер один во внешнеполитической сфере – нормализация отношений между двумя странами-партнерами: Украиной и Российской Федерацией. Сегодня необходима замена не министра иностранных дел, а политики двусторонних отношений».

По словам А.Яценюка, если Украина объявит В.Черномырдина персоной нон-грата, то подобных действий по отношению к украинскому послу можно будет ожидать и со стороны Российской Федерации .

Как сообщал УНИАН, сегодня парламентская фракция Партии регионов настаивала на необходимости рассмотрения в ВР вопроса об отставке В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины в связи с его заявлением о возможном объявления персоной нон-грата в Украине Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА. Первый заместитель председателя фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ отметил, что соответствующий проект постановления передан в Секретариат парламента.

Справка УНИАН. МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон грата в Украине. Министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест по поводу его недружелюбных и крайне недипломатичных оценках, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.