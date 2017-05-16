В Мининформполитики назвали ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс инструментами РФ в "гибридной войне"

Министерство информационной политики Украины заявляет, что соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсы Yandex и Mail.ru уже давно используются российскими спецслужбами как инструмент в «гибридной войне».

Об этом говорится в комментарии Министерства информационной политики Украины о решении Совета национальной безопасности и обороны, утвержденном указом президента, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к этим веб-ресурсам.

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В министерстве отмечают, что «указанные ресурсы, в частности такие как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУПП» и другие, не входят в перечень, который наработала рабочая группа при МИП под руководством заместителя министра Дмитрия Золотухина, и рассмотрел экспертный совет при ведомстве, передав потом в СБУ».

Между тем, на заседании Совета национальной безопасности и обороны 28 апреля 2017 года его членам был представлен перечень фактов и аргументов в поддержку применения санкций к российским соцсетям.

При этом государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко подчеркнул, что вышеуказанные российские информресурсы уже давно используются российскими спецслужбами как инструмент в «гибридной войне».

«Министерство информационной политики Украины неизменно считает ключевой ценностью свободу выражения мнения и делает максимум для защиты СМИ и журналистов. Вместе с тем, учитывая предоставленные факты и заботясь о безопасности страны, решение СНБОУ отвечает задачам, стоящим сегодня перед государством по проблематике территориальной целостности и социальной защиты. Такие ресурсы как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.РУ ГРУПП» давно уже используются российскими спецслужбами как инструмент гибридной войны», - сказал Биденко.

Как сообщал УНИАН, Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрещения использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Нацбанка.