Гройсман призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

Признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений в целом, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, сообщает Правительственный портал.

Накануне Гройсман обещал, что отдельной темой разговора с руководством Израиля будет вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа, который уже ранее обсуждался с президентом Израиля во время его пребывания в Украине в сентябре 2016 года и во время встречи со спикером Кнессета Государства Израиль Йоэлем Эдельштейном.

В начале переговоров Гройсман обратил внимание президента Израиля на трагедию, которая постигла украинский народ в прошлом веке, - трагедию Голодомора. Он призвал израильскую сторону к углубленному изучению этого вопроса, что сделает возможным признание этой трагедии актом геноцида украинского народа.

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"Я думаю, что нам нужно более углубленно изучить эту проблему, чтобы мы могли говорить о признании этой трагедии в отношении украинского народа. Если посмотрим в глубину проблемы, то увидим, что голод, который был искусственно создан тем режиме, не выбирал национальности. В современном мире должны выявить все трагедии, дать им оценку, сделать выводы для будущих поколений", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что трагедии Голодомора и Холокоста - родственные, потому что политические преступные режимы не были ограничены в возможности убивать невинных людей.

"Жизнь человека, его права являются высшей ценностью, поэтому и сегодня мы боремся за то, чтобы на континенте был мир. Сегодня современный мир сталкивается с вызовами, в которых должен быть сплоченным, чтобы отстаивать демократические ценности. Должны строить будущее мирно, и наш вызов заключается в том, что мы не должны накапливать кризисы, которые возникают в разных уголках мира", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 14-16 мая Гройсман находится с официальным визитом в Израиле.

В рамках визита запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом этой страны Реувеном Ривлином и спикером Кнессета Эдельштейном.

Также украинский премьер встретится с министром сельского хозяйства Ури Ариэлем и посетит Научно-исследовательский центр Министерства сельского хозяйства и развития сельских территории «Вулкани».

Ключевые темы переговоров - введение в Украине передового опыта Израиля в сфере агропроизводства и реформы системы здравоохранения, налаживания сотрудничества в области высоких технологий.