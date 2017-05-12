Гройсман связал свою отставку с пенсионной реформой

21:45, 12 мая 2017
Политика
13789 0

Пенсионная реформа будет предусматривать отмену налогообложения пенсий и индексацию их размера.

Гройсман готов уйти в отставку из-за непринятия пенсионной реформы / Фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности уйти в отставку в случае непринятия пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсий с 1 октября и сохранение действующего пенсионного возраста. Об этом глава правительства заявил в эфире «112 Украина» в пятницу вечером.

Читайте такжеВ России разработали стратегию сокращения числа пенсионеров‍

«Я гарантирую с 1 октября пенсионную реформу и повышение пенсий. Если я это не выполню, то готов уйти в отставку. Но я это выполню», - сказал Гройсман.

Также премьер подчеркнул, что пенсионная реформа будет предусматривать отмену налогообложения пенсий и индексацию их размера.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

В то же время, согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пенсионная реформа в Украине
Теги: #пенсионная реформа в Украине#повышение пенсионного возраста