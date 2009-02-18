Тарасюк приветствует реакцию МИД Украины на хамство Черномырдина

Народный депутат Украины, бывший министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК поддерживает позицию МИД Украины по поводу заявлений Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«Я полностью поддерживаю позицию МИД Украины и считаю, что именно МИД должен напоминать дипломатическому корпусу об обязательствах, которые имеет дипломат, аккредитованный в стране», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Он считает заявления В.ЧЕРНОМЫРДИНА «дипломатической бестактностью и хамством, которое не должно оставаться незамеченным».

По словам Б.ТАРАСЮКА, позиция МИД Российской Федерации по поводу заявления МИД Украины является «нервной». «Считаю, что на это они (в МИД РФ – УНИАН) не имеют никаких оснований», - сказал Б.ТАРАСЮК.

По его словам, «в МИД России и в руководящих кругах России должны сделать выводы из этой ситуации, предупредить посла, чтобы он не допускал таких бестактных высказываний в адрес Украины, украинского руководства».

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредило посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружелюбных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.