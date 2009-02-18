Тарасюк приветствует реакцию МИД Украины на хамство Черномырдина
Нардеп считает, что Россия зря нервничает
Народный депутат Украины, бывший министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК поддерживает позицию МИД Украины по поводу заявлений Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
«Я полностью поддерживаю позицию МИД Украины и считаю, что именно МИД должен напоминать дипломатическому корпусу об обязательствах, которые имеет дипломат, аккредитованный в стране», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.
Он считает заявления В.ЧЕРНОМЫРДИНА «дипломатической бестактностью и хамством, которое не должно оставаться незамеченным».
По словам Б.ТАРАСЮКА, позиция МИД Российской Федерации по поводу заявления МИД Украины является «нервной». «Считаю, что на это они (в МИД РФ – УНИАН) не имеют никаких оснований», - сказал Б.ТАРАСЮК.
По его словам, «в МИД России и в руководящих кругах России должны сделать выводы из этой ситуации, предупредить посла, чтобы он не допускал таких бестактных высказываний в адрес Украины, украинского руководства».
Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредило посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.
Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружелюбных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.