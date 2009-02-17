БЮТ предлагает создать в Верховной Раде античерновецкую комиссию

БЮТ предлагает создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию нарушений законодательства Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и другими киевскими должностными лицами.

Народные депутаты от БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и Валерий ПИСАРЕНКО зарегистрировали сегодня в парламенте проект постановления «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа».

Предлагается, чтобы в состав ВСК вошли 11 народных депутатов от всех фракций, а возглавил комиссию В.ПИСАРЕНКО.

В пояснительной записке авторы проекта отмечают, что основанием для внесения проекта постановления по созданию Временной следственной комиссии на рассмотрение Верховной Рады стали факты «системных нарушений Конституции Украины, законов Украины Киевским городским председателем (председателем Киевской городской государственной администрации) Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, другими должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа».

Депутаты отмечают, что эти факты были подтверждены соответствующими проверками правоохранительных органов, органов прокуратуры, Антимонопольного комитета Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, многочисленными судебными решениями. «По результатам данных проверок и принятых актов были выявлены многочисленные факты нарушения социальных прав граждан (право на получение бесплатной медицинской помощи, учебы и тому подобное), земельного, градостроительного, природоохранного и административного законодательства, законодательства, которое устанавливает порядок формирования тарифов на услуги городского транспорта, коммунальные услуги, услуги по отоплению и теплообеспечению, бюджетного законодательства и тому подобное», пишут депутаты в пояснительной записке.

Инициаторы создания ВСК среди задач комиссии видят обеспечение расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятие противоправных решений Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, другими должностными лицами Киевсовета и КГГА при исполнении ими служебных обязанностей и неэффективного управления предприятиями коммунальной собственности и бюджетом Киева, а также выяснение реального состояния дел в столице в системе тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений.