Луценко: Украина становится раем для секс-туризма

Министерство внутренних дел Украины инициирует увеличение штрафов за самогоноварение, проституцию и хулиганство.

Об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил в интервью газете «Сегодня» (17 февраля).

«Готовим предложения в ВР пересмотреть штрафы и за другие виды нарушений. Например, за самогоноварение. Сегодня этот штраф – 150 гривень, что просто несерьезно. Нужно увеличивать, возможно, и в 10 раз. Как иначе бороться с алкоголизмом и бытовым пьянством?», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, в селах самогоноварение процветает, что приводит к значительному количеству тяжких преступлений на почве пьянства, в том числе убийств.

«С этим нужно бороться, потому я выступаю за ужесточение штрафов, в первую очередь за сбыт самогона. Если сделал для себя – пей, пожалуйста. Но не спаивай, наживаясь, других. При сегодняшних мизерных штрафах это никого не пугает, да никто всерьез проблемой и не занимается», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

То же самое, по мнению министра, можно сказать о проституции. «Страна на глазах становится раем для секс-туризма. Особенно отвратительно, что процветает педофилия и детская порнография. Нужно срочно усиливать борьбу с этим. Но закон предусматривает за это от 51 до 255 гривень штрафа - смехотворная сумма», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что нужно также поднимать штрафы за хулиганство и мелкое воровство.

«Я вообще не могу понять, как это у нас в парламенте один деятель сумел провести черту, ниже которой при краже уголовной ответственности просто не существует. В прошлом году это было 772 гривни, в этом уже 907. Украли корову – нет ответственности, мобилку – тоже нет… При этом админответственность – 150 гривень. Получается, украл на 900, заплатил 150… Бред! Потому я инициирую закон, по которому бы была черта в 150 гривень, не меняющаяся постоянно», - сказал министр, добавив, что все, что свыше, подлежит уголовной ответственности.