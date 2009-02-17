Гриценко: Пинзеник должен был быть с Тимошенко до конца

Народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам безопасности и обороны Анатолий Гриценко не поддерживает решения Виктора Пинзеника об отставке с должности министра финансов. Об этом политик сказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

"Виктор Пинзеник знал, в какое правительство, с каким премьером и к выполнению каких обещаний он шел. Он знал реальную ситуацию. Он, как экономист понимал, то, что ему придется делать. Но он сделал выбор – он согласился. Я думаю, что с самого начала он работал в режиме дискомфорта. Но, как по мне, он слишком долго был в режиме дискомфорта, чтобы теперь подавать в отставку”, - сказал Гриценко.

Народный депутат также сказал, что он бы понял Виктора Пинзеника, если бы он не шел в это правительство. А если уже пошел, то следовало донести эту ношу, и быть с этим премьером до конца.

Анатолий Гриценко не считает, что отставка министра финансов Виктора Пинзеника повлияет на потенциальных инвесторов. Потому что инвесторы знают реальную ситуацию в Украине независимо от того, состоит ли Пинзеник в должности или нет. Поэтому господин Гриценко сказал, что “не преувеличиваю возможности потока инвестиций в зависимости от того, будет ли работать на должности министра финансов Виктор Пинзеник”.

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