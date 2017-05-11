США дали Украине четкий сигнал поддержки - посол (фото)

Посол Украины в США Валерий Чалый заявляет, что встреча главы МИД Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом является четким сигналом поддержки украинского народа со стороны Вашингтона. Об этом Чалый написал на своей странице в Facebook.

«Исключительный день среди будней дипломата. Встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом во время визита министра иностранных дел Украины Павла Климкина - это четкий сигнал поддержки народа Украины и украинской диаспоры Америки», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Трамп принял в Белом доме Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По данным Посольства Украины в США, стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.