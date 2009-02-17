Криль: Тимошенко свела должность министра до абсурда

Лидер партии «Единый центр» Игорь КРИЛЬ обвиняет премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в нивелировании профессиональных качеств министров своего правительства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

"Назначат министра финансов или нет – не имеет большого значения. Учитывая ситуацию в стране, можно сказать, что в Кабмине из команды БЮТ работает только пресс-служба, а остальные - отбывают номер, получая довольно неплохие министерские зарплаты и премии", - заявил И.КРИЛЬ, комментируя поиск кандидатов на должность министра финансов.

Политик отметил, что "ТИМОШЕНКО свела должность министра до абсурда. Взять, например, министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА. Он шел в правительство как профессионал, и многие эксперты считали его назначение основным из достижений правительственной команды. А теперь его характеризуют как одного из наиболее несамостоятельных министров, действия которого полностью зависят от желаний премьера. Быть политически зависимым и действовать как профессионал - это несовместимые вещи", - считает И.КРИЛЬ.

По мнению лидера «Единого центра», непрофессиональное и политически зависимое правительство будет и в дальнейшем работать в интересах не страны, а Ю.ТИМОШЕНКО. "Можно назвать множество имен специалистов высшей категории, которые были бы достойны занять места министра финансов, экономики, социальной политики да и, собственно, премьер-министра. Но если они настоящие специалисты - они не пойдут в правительство, которое исполняет функции избирательного штаба. Поэтому нужно заниматься не тасованием правительственной колоды, а заменить правительство политиков на правительство профессионалов. И чем скорее мы это сделаем, тем меньше налогоплательщикам придется содержать за свой счет бездеятельную правительственную команду", - сказал И.КРИЛЬ.